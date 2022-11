De zorg in de regio Amersfoort gaat op zijn kop: dít betekent het voor 10.000 cliënten én zorgpersoneel

met video Daan (22) werd ‘op adrenaline’ meege­sleept tijdens Veluws boerenpro­test: ‘Had het niet moeten doen’

Ogenschijnlijk onaangedaan zitten ze in de rechtszaal, Robert ten V. (29) uit Epe en Daan ten V. (22) uit Elspeet. De twee zijn familie van elkaar en doen al enkele jaren mee aan boerenprotesten, ook al zijn ze zelf niet werkzaam in de agrarische sector. Zo ook in Kootwijkerbroek, in juni dit jaar. Het gevolg: 80 uur taakstraf.

14 november