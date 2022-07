Deelscooters Go Sharing nu ook in Leusden en Soest: ‘Welkom, maar geen brandjes en foutparkeerders’

Leusden zegt zelfs verrast te zijn door de komst van Go Sharing. De gemeente was al even met het bedrijf in gesprek over een mogelijke invoering met bijbehorende spelregels, maar intussen maakte Go Sharing bekend 50 deelscooters en 25 deelfietsen uit te gaan rollen in Leusden. Terwijl het overleg dus nog gaande was, bevestigde de gemeente vrijdagochtend. Soest en Soesterberg krijgen er in totaal 80.