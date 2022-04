Defensie en brandweer oefenen boven Amersfoort en Soest voor natuurbrandenseizoen

Kamp van Zeist vangt in allerijl 200 vluchtelin­gen uit Ter Apel op: ‘Humanitai­re situatie is schrijnend’

Op Kamp van Zeist, tussen Soesterberg en Zeist, komt op korte termijn ruimte voor 200 asielzoekers. Volgens burgemeester Metz van Soest is de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel zó schrijnend, dat hij niet langer kan wachten met het openstellen van paviljoens bij het detentiecentrum.

6 april