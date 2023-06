Degradatie ‘Vogels’ en Nieuwland, Hees ronde verder, Valleivogels blijft tweedeklasser: lees alles over de nacompetitie

Dit is waarom het véél te druk is op Amersfoort Centraal (en dat ook nog wel even zo blijft)

Amersfoort groeit. De druk op het centraal station neemt toe. Dat is nu al voel- en zichtbaar in de spits, wanneer de perrons volledig vastlopen. Zo kan het niet verder, zeggen reizigers, maar ook het stadsbestuur. Zéker niet naar de toekomst toe. Hoe komt dat? En is er ook een oplossing? ‘Dit station is de stad niet waardig.’