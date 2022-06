Delia (20) werkt als enige vrouw tussen de mannen in een garage: ‘Heerlijk om te sleutelen’

Een vrouwelijke automonteur, dat hoor je niet vaak!

,,Dat klopt. Ik heb altijd iets willen doen wat anderen niet snel zouden doen. In plaats van kapper worden, wilde ik een uitdaging aangaan. Stoere beroepen passen beter bij mij. Ik heb eerst een tijdje de sportopleiding gedaan, maar dat vond ik niks. Toen ben ik de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid gaan volgen. Het was mijn droom om later bij de marechaussee te werken. Helaas had ik een serieuze scheenblessure, waarvan de oorzaak nooit gevonden is. De enige optie was een operatie, maar ook daarvan was niet zeker of het zou helpen. Toen heb ik het gelaten voor wat het is.”