Demonstranten vrezen aantasting ‘unieke karakter’ Henschotermeer, petitie ruim 16.000 keer getekend

update Dader kort na steekpar­tij in Amersfoort aangehou­den

Op de hoek van de Stadsring en de Flierbeeksingel in Amersfoort is dinsdagavond een 51-jarige man neergestoken en ernstig gewond geraakt. De dader kon kort daarna door de politie worden aangehouden in Plantsoen Oost daar vlakbij.

9 maart