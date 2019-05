Denk wil discussie over kleur van Zwarte Piet in Amersfoort

Als het aan de eenmansfractie ligt, mondt die discussie uit in een Pieten Akkoord, waarin allerlei betrokken partijen uiteindelijk samen bepalen of Zwarte Piet zwart mag blijven. Denk volgt hierin het voorbeeld van Rotterdam, dat vorig jaar als eerste stad tot het sluiten van zo’n breed gedragen akkoord kwam.



De nieuwkomer op het Amersfoortse politieke toneel wil dat, net als in Rotterdam, onder meer de sinterklaascomités, sportverenigingen en scholen in de stad met elkaar om tafel gaan. ,,We moeten elkaar vinden in het midden en samenwerken, niet opereren in de luwte of schreeuwen vanaf de zijlijn”, aldus fractieondersteuner Kabo Drent.