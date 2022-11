Derde keer in één jaar: monument voor wereldvrede in Amersfoort alweer beklad

Dit polderdorp­je haalde zélf Oekraïense vluchtelin­gen naar Nederland: ‘Wat als wij het zouden zijn?’

Hoe de Oekraïense vlag eruit ziet? Dat had je de bewoners van het achthonderd zielen tellende dorpje Eemdijk in februari van dit jaar echt niet moeten vragen. En nu? Nu wappert de vlag op meerdere plekken aan de gevel en ligt iedere zondag de preek in cyrillisch schrift klaar bij de ingang van de kerk. Hoe een dorp eigenhandig vluchtelingen ophaalde aan de oorlogsgrens en belangeloos in het hart sloot.

30 oktober