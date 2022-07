Derde woningoverval in twee weken tijd in Amersfoort: criminelen eisen pinpas en nemen geld op

Opnieuw is Amersfoort opgeschrikt door een woningoverval. Op maandag 18 juli drongen meerdere personen een woning aan de Bruggensingel-Noord in Kattenbroek binnen en eisten een pinpas én pincode. Hier is later op de dag mee gepind in Vathorst en in de binnenstad.

Rond 09.30 uur drongen de verdachten maandagochtend de woning binnen, toen zij daar de bewoonster troffen. De vrouw werd gedwongen haar pinpas te geven en moest ook haar pincode bekendmaken. De politie geeft desgevraagd aan dat hierbij geen geweld is gebruikt.

Vathorst

Een van de pintransacties met de gestolen pas vond plaats aan het einde van de ochtend bij het winkelcentrum in de nieuwbouwwijk Vathorst. Aan de Wouda werd geld gepind en vervolgens rende de verdachte vanaf deze locatie in de richting van de Leeghwater. Hier sprong hij, gekleed in een donkerkleurige jas met capuchon en een witte broek, in een grijskleurige auto.

Later die middag volgt om 14.00 uur een tweede pintransactie met de gestolen pas. In het winkelgebied aan de Kamp wordt opnieuw geld van de rekening gehaald. Hier wordt mogelijk de tweede verdachte op beeld vastgelegd. Het gaat om een man die gekleed is in een lichtblauwe trainingsbroek met witte strepen. Hij droeg een grijze pet.

Veel maatschappelijke onrust

De politie is dringend op zoek naar getuigen en hoopt zo snel mogelijk de angst bij bewoners uit Amersfoort weg te nemen. Het is namelijk de derde overval in drie weken tijd. In de nacht van 8 juli op 9 juli werd Dave in zijn woning in Vathorst overvallen en twee dagen daarna werden moeder en zoon in diezelfde wijk het slachtoffer van een woningoverval.

,,We begrijpen dat dit voor veel maatschappelijke onrust zorgt’’, aldus politiewoordvoerder Hans Meulenman. ,,We hebben dan ook veel capaciteit op deze zaken gezet. Of er een link is? We nemen dat wel mee in ons achterhoofd, maar we kunnen nog geen link leggen.”

