Derk zat in vliegtuig dat met staart de grond raakte en moest omdraaien: ‘Veiligheid gaat voor alles’

Na de buschauf­feurs nu weer het zorgperso­neel: waarom leggen zovelen uit protest het werk neer?

Wie afhankelijk is van de bus, heeft deze week opnieuw een probleem: woensdag reed er niets, en vandaag ook niet. En wie vanaf half maart een operatie heeft gepland in het Meander Medisch Centrum, moet nog maar afwachten of die wordt uitgevoerd. Allemaal het gevolg van stakingen. Waarom is er zoveel onvrede onder mensen met praktische beroepen?