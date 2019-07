Deurwaarder begint petitie voor bodycams na gijzeling en afranseling in Nieuwleusen

TRINXX hoofdact op Gaypride Amersfoort: 'Durf anders te zijn’

12:56 De Hof in Amersfoort is donderdagavond weer het domein van de Gaypride. Hoofdact is dit jaar TRINXX, finalisten van het RTL-programma Holland’s Got Talent, die een dansshow brengen met de boodschap 'dare to be different’.