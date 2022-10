Deze belangrijke provinciale weg bij Baarn gaat weer open voor verkeer

Een zakcentje bijverdie­nen door oud papier in te zamelen? Dat kan nu zelfs in Woudenberg niet meer

Een nieuw klimrek? Of een leuke activiteit tijdens het jaarlijkse zomerkamp? Voor verenigingen in Woudenberg schiet het er nu allemaal bij in, omdat de ROVA definitief stopt met het aan de straat ophalen van oud papier. De reden: de afvalophaler vindt het vanwege de veiligheid ‘niet meer verantwoord’ om vrijwilligers in te zetten bij de inzameling.

