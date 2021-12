Deze broers lieten Rutte, Van Dissel, Gommers en De Jonge kerstlied zingen (en dat is nog niet zo makkelijk)

,,We zitten nog een beetje op onze wolk. Onze mailboxen stromen over met reacties en de interview-aanvragen blijven maar komen", vertelt de 27-jarige Matties Grooten. Het filmpje -gemaakt onder de bedrijfsnaam Fake It Or Leave It- gaat inmiddels meer dan een week viraal over het net. Op YouTube lopen de views over de 300K, op TikTok is de 800K al aangetikt. Een beetje groepsapp van vrienden of familie heeft de White Christmas-versie van de Nederlandse Covid-prominenten wel voorbij zien komen.