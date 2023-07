Deze jongeren reizen af naar Zuid-Korea, voor de ‘Olympische Spelen’ onder de scouts: ‘Een droom’

In Hoogland begrijpen ze niks van plan voor betaald parkeren: massaal handteke­nin­gen voor referendum

Van de 6150 benodigde handtekeningen voor een referendum over de nieuwe parkeerplannen in Amersfoort zijn er zo’n 4000 binnen. In circa dertig winkels kunnen Amersfoorters een krabbel zetten. Bij de Gall & Gall in Hoogland loopt het storm, ziet eigenaar Marco Voet. ,,Dat je midden in de stad moet betalen voor parkeren, snap ik. Maar hier...”