Deze ondernemers moeten wijken voor het nieuwe knooppunt Hoevelaken

Henri moet 50.000 bezoekers tijdens Koningsdag in ‘gareel’ houden

8:11 Koningsdag in Amersfoort trekt naar schatting tussen de 40.000 en 50.000 toeschouwers langs de route. Aan crowdmanager Henri Vinke en zijn team de taak de publieksstromen in goede en veilige banen te leiden. ,,Het is een megaoperatie waarin álles moet kloppen en waar tegelijk niemand last van mag hebben.’’