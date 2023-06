Deze planten en dieren zien we liever niet, maar ze rukken gestaag op: ‘Dit wordt echt een probleem’

Amersfoort trekt tonnen uit om hem te bestrijden, maar hoe gevaarlijk is de Japanse duizend­knoop?

Help, het is lente en daar is hij weer: de Japanse duizendknoop! De monsterplant die zó krachtig is dat hij wegen kapot maakt en funderingen sloopt. Amersfoort zet dit jaar in op een rigoureuze bestrijding en trekt er het recordbedrag van 680.000 euro voor uit. Maar... er zitten niet alléén maar nadelen aan de woekerende exoot.