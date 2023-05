Deze teams zijn kampioen geworden!

Zo ziet het leven in een woongroep eruit: ‘Achter de voordeur is het mijn leven’

Hoe is het om als vijftigplusser alles samen te doen met je huisgenoten? Bij woongroep Nieuw Wede in Amersfoort is dat precies níet de bedoeling, leggen de bewoners uit op Europese Gemeenschappelijk Wonen Dag. ,,Voorwaarde is dat je goed alleen kunt zijn en zelfredzaam bent. Daarnaast moet je een leven buiten de gemeenschap hebben.”