Deze tieners vonden tóch een vakantiebaan in de crisis: ‘Door corona was het wel even spannend’

VIDEO Geen radiator in extra small huizen in Vathorst, maar als het vriest is het binnen warm. Dit is hoe dat kan

10:31 Is het een tinyhouse op groot formaat of een volwaardig woonhuis maar dan in mini-uitvoering? Projectontwikkelaar Heijmans bouwt in Vathorst 10 XS woningen van 3,6 meter breed. De bouwconstructie is baanbrekend voor de woningbouw.