Deze verpleegkundigen hadden moeilijk jaar en nu staan ze met hun kwetsbare verhaal in het theater

Dit is waarom het bosbad in Baarn ondanks de tropische hitte gesloten is

De zomer loopt ten einde, maar van herfst is met 30 graden zeker nog geen sprake. Wie in Baarn op zoek is naar een verfrissende duik komt echter voor gesloten deuren te staan. Voor Bosbad de Vuursche zit het seizoen er ondanks het mooie weer al op, en tóch de deuren nog voor een keertje openen is geen optie.