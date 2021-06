Deze vrijwilligers redden jonge reekalfjes van gruwelijke dood: ‘Daar krijg je nachtmerries van’

Wc-bezoekers van de begraaf­plaats in Bunschoten ‘letterlijk met de billen bloot’: ‘Dit is echt ongewenst’

29 mei In Bunschoten-Spakenburg is onvrede ontstaan over het nieuwe toiletgebouw op begraafplaats Memento Mori. De wc is niet toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator omdat het alleen bereikbaar is via een grindpad. Tot overmaat van ramp zijn toiletbezoekers dwars door de ramen heen te begluren. ‘Wc-bezoekers moeten letterlijk met de billen bloot.’