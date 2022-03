Deze vrouwen verdienen een straatnaam in Nijkerk: ‘Hoog tijd om dat recht te zetten’

De Grote Drie van Soest: een onmogelijk lijkende spagaat in de lokale politiek

Soest stevent af op zware onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders. Er zijn namelijk drie evengrote partijen met 5 zetels: VVD, Soest 2002 en Gemeentebelangen Groen Soest (GGS). Is samen 15 zetels, genoeg voor een meerderheid van de 29 zetels. Maar deze optie is onbespreekbaar. Lijkt het althans, nu de voorlopige uitslag bekend is.

17 maart