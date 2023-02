Deze zusters gaven hun leven voor de maatschappij en hopen nu op huurwoningen op ‘hun’ landgoed

De tijd tikt. Voor de zusters letterlijk. Twaalf van hen leven nog samen tussen de muren van het voormalige klooster Monseigneur Blom. De jongste is 84, de oudste is 97. Algemeen overste Jeanne Hommenga (86) en zuster Jo Overbeek (93) juichen de plannen toe. ,,Ik kan mijn lippen aan rafels bidden, maar ik hoop dat het helpt”, aldus zuster Hommenga.

Het klooster, dat vorig jaar gerenoveerd werd tot zorgwoningen, is al klaar voor de toekomst. Maar de congregatie had ooit ook nog acht hectare grond, die verkocht is aan projectontwikkelaar Van Wijnen. Mét een opdracht: er moeten woningen verrijzen voor minder bedeelden (lees: sociale huurwoningen) én zorgbehoevenden.

Buurtbewoners en geïnteresseerden uitgenodigd

Die komen er als het aan de projectontwikkelaar en de architect ligt. Vier jaar lang schaafden Jeroen Osendarp van AG Nova Architecten en ontwikkelaar Maarten Reeze aan het plan waarin omzien naar elkaar en in harmonie met de natuur centraal staan. De gemeenteraad moet nog worden overtuigd, maar toch delen de mannen hun plan al aan de buurt en geïnteresseerden. Komende zaterdag zijn zij welkom in het Buitenhuis op het terrein, het voormalige VlinderHuys,om hun mening te geven.

Volledig scherm Luchtfoto van de plek waar straks Landgoed Blom verrijst. Links het moederhuis waar de zusters nog wonen, rechts het gebouw waar nu het azc in huist. © AG Nova Architecten

Osendarp geeft een rondleiding door het groen achter het klooster. Te beginnen in de kloostertuin. De geasfalteerde paden zorgen ervoor dat de hoogbejaarde zusters en andere zorgbehoevenden uit het aanpalende woon-zorgcentrum Mgr. Blom een fijn ommetje kunnen maken.

,,Dit gedeelte is rijksmonumentaal, dus dit blijft altijd zoals het is”, zegt Osendarp, terwijl hij via de serene begraafplaats van de zusters richting het Mariabos loopt. Boomwortels kronkelen over de met mos begroeide paden en leiden naar wat de zusters de ‘Mariagrot’ noemen. Het zijn stukken van het beoogde landgoed die tot in de eeuwigheid onaangetast zullen blijven.

Verschillende gebouwen

De 200 nieuwbouwappartementen staan gepland op het veld naast het huidige azc, op de plek waar nu de tijdelijke woonunits staan voor 300 vluchtelingen. ,,Langs de Barchman Wuytierslaan komt een gebouw in de stijl van het voormalige zuster- en broederhuis”, zegt Osendarp. Daarachter komen verschillende gebouwen die juist op moeten gaan in de natuur. ,,Daar werken we juist met natuurlijke materialen, houten gevelbekleding en dakterrassen.”

Volledig scherm Een schets van de nieuw te bouwen appartementen. De gebouwen moeten opgaan in de natuur. © AG Nova Architecten

Een groot gedeelte (40 procent) van de appartementen wordt sociale huur, 40 procent valt in het middensegement en nog eens 20 procent worden huurwoningen in de vrije sector. ,,Alle appartementen staan kriskras door elkaar. Van alle woningen is 20 procent beschikbaar voor mensen met een zorgindicatie. Ook die woningen moeten gespikkeld door het gebied komen”, legt ontwikkelaar Reeze uit. Omkijken naar elkaar staat hoog in het vaandel.

Quote Er leven nu zoveel mensen in de ellende door ziekte of ouderdom. Alsje­blieft, bied ze toch een plaats! Zuster Jeanne Hommenga

Iets wat de zusters toejuichen. ,,Maar natuurlijk”, reageert Hommenga. ,,Dat ligt in het verlengde van onze doelstelling: zorgen voor elkaar, de armen en de zieken.” Pioniers die meedenken over hoe het samenleven precies vorm wordt gegeven krijgen met voorrang een woning op Landgoed Blom. Duidelijk is dat mensen hier ‘met elkaar’ willen wonen in plaats van ‘naast elkaar’.

Hofjes met groen

Om dat te bewerkstelligen staan alle woningen opgesteld als een soort hofjes met groen in het midden. Het Buitenhuis, een lokaal op het landgoed waar de organisatie Bijzondere Plekken nu al dingen organiseert, moet daarin een centrale functie krijgen. ,,Met een kinderopvang, horeca, maar ook met een wasruimte of bijvoorbeeld een plek om een gast te laten overnachten”, legt Osendarp uit.

Volledig scherm Een plattegrond van de plannen. Naast het huidige azc komt een gebouw in de stijl van de kloostergebouwen. Rechts daarvan een parkeerhub. De appartementen in de U-vorm moeten juist meer opgaan in de natuur. In het midden van het terrein staat het Buitenhuis. © AG Nova Architecten

Weer binnen in het moederhuis, waar recent nog zorgappartementen zijn gerealiseerd, wijst Osendarp naar een student die in de glazen lift in het gebouw zichtbaar is. ,,Kijk, het gedachtegoed van de zusters beleef je nu al tussen deze muren”, zegt de architect. Studenten wonen op zolder van het gebouw tegen gereduceerd tarief en helpen in de zorg.

Barmhartigheid

‘Een plek van barmhartigheid’ is dit stuk Amersfoort al jaren. In de Eerste Wereldoorlog werden 16.000 Belgische vluchtelingen opgevangen in barakken naast het klooster. ,,We kunnen een voorbeeld nemen aan hoe de mensen er toen voor openstonden om anderen te helpen”, zegt zuster Hommenga. ,,Mijn eigen grootvader wilde in die tijd alles wel weggeven. Er leven nu zoveel mensen in de ellende door ziekte of ouderdom. Alsjeblieft, bied ze toch een plaats!”, zegt ze haast smekend.

Volledig scherm Zuster Jo Overbeek kijkt toe terwijl zuster Jo Hommenga een kaars aansteekt in de kapel van het klooster. Dit is een archieffoto. © Saskia Berdenis van Berlekom

Er zijn wat hobbels overwonnen en er zullen er nog best wat volgen, beseffen Osendarp en Reeze. Want wie wil bouwen in een bosrijk gebied, waar dassen en vleermuizen foerageren, kan rekenen op de nodige tegenwerking. Dus naast het ‘ruimtelijk plan’ voor de woningen en het ‘samenleefplan’, is er ook een ‘natuurverbeterplan’ opgesteld door het Amersfoortse Vollmer en Partners.

Quote Deze dames hebben hun hele leven een belangrij­ke sociale rol gespeeld in de maatschap­pij. Hun gedachte­goed willen we doorzetten Jeroen Osendarp, Architect AG Nova Architecten

Achterop het terrein waar de voormalige boerderij van de zusters staat, in de vorm van twee vervallen schuurtjes, blijft de natuur ongemoeid. Sterker, er worden appelbomen geplant en lakenvelders losgelaten die via de wormen in hun poep weer een feestmaal verzorgen voor de das. Ook komt er een paddenpoel en wordt er om de natuur te versterken een faunapassage gegraven onder de Barchman Wuytierslaan door.

Stapje harder

De goedheid van de zusters en hun enthousiasme maakt dat Osendarp net een stapje harder loopt voor dit project. ,,Over 20 jaar bestaat de congregatie waarschijnlijk niet meer. Dan is het geschiedenis”, legt hij uit. ,,Deze dames hebben hun hele leven een belangrijke sociale rol gespeeld in de maatschappij. Ze werkten in de zorg, in het onderwijs. Dat gedachtegoed willen we voortzetten.”

Als het aan de zusters ligt, staat de nieuwbouw er morgen al. Toch zal het niet voor 2027 voltooid zijn, rekent Reeze snel voor. ,,Dus voor mijn honderdste verjaardag is het klaar?”, glundert zuster Overbeek. ,,Dan wachten we daar nog even op.”

Volledig scherm Drie van de zusters, samen met directeur zusterzaken Aletta de Koning van Beweging 3.0. bij de bekendmaking van de plannen in 2019. © Nico Brons

