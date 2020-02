Dick was een vitale autodealer: ‘Een week voor zijn dood zei hij dat hij vast 100 zou worden’

Wat gebeurt er vandaag in Amersfoort?

7:00 Falcon, Spiderman, The Hulk of Iron Man, wie is jouw grootste Marvel-held? Tijdens een creatieve workshop in de Kunstbrouwerij kunnen kinderen van 9 jaar en ouder een eigen spannende Marvel-fotostrip maken. Van 10.30 tot 12.30 uur wordt geknutseld aan kleine Marvel-figuurtjes en een bijzondere wereld van snoepgoed en ander etenswaar. In die wereld spelen de verhalen zich af. Door een foto te maken wordt zo een eigen Marvel-fotostrip gecreëerd. Toegang is 10 euro, tickets zijn verkrijgbaar via de website.