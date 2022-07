Dieren in DierenPark Amersfoort krijgen ijskoude traktatie: voor ieder dier een speciaal ijsje

van 6 tot 18 uur Lege winkelstra­ten en zelfs voor het stads­strand is het te heet: zo trotseert Amersfoort de hitte

Dat het vandaag heet, heter, heetst is in Amersfoort, dat mag duidelijk zijn. Een ijsje kopen heeft nauwelijks zin, dat smelt weg waar je bij staat. Bovendien werkt warme thee beter tegen de hitte, zo weten vrouwen in de brandende zon op het terras. Hoe de rest van Amersfoort de hitte doorstaat? Onze verslaggevers waren van 06.00 uur tot 18.00 uur in de stad, met een thermometer in de hand.

20:55