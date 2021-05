Dierenambulance vangt twee slangen op één dag: een in parkeergarage Eemplein en een in tuin in Nijkerk

Politieagenten uit Amersfoort kregen als eerste de melding binnen van de slang in de parkeergarage. Eenmaal ter plaatse, zagen de agenten de slang net de velg van een auto inkruipen, zo schrijft de politie op Facebook . Met behulp van medewerkers van de dierenambulance die met spoed ter plekke kwamen werd de slang gevangen, die zich inmiddels onder de motorkap had verschanst.

Het bleek te gaan om een ringslangen, een ongevaarlijke soort die niet giftig is en niet bijt. Het is de grootst in het wild voorkomende slang in Nederland en kan maximaal 1 meter 20 lang worden. Op advies van de reptielenopvang is het dier in een waterrijk gebied uitgezet.