Dierenarts moet stoppen met operatie vanwege stroomuitval

Crowdfun­ding gestart voor getroffen Scherpen­zeels gezin: geld stroomt binnen

12:09 In Scherpenzeel is vandaag een crowdfundingsactie gestart voor de nabestaanden van de verongelukte Theo van Deelen en zijn 4-jarige dochtertje Yara. Er wordt massaal geld gedoneerd. ,,We willen laten zien dat we er voor het gezin zijn.‘’