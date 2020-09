Dierenbeul slaat toe in Amersfoort: geslachtsdeel van paard ernstig verwond

Hoe is het nu met? Margriet wil het wijkcen­trum in Zielhorst weer laten bruisen en legt de bal bij joú

21 september In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Margriet Guiver. ,,Iedereen noemt me Margriet. Zeg maar jij.”