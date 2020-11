Dierenorganisaties doen aangifte tegen DierenPark Amersfoort om doodschieten Mike en Karibuna

Amersfoor­ter (34) aangehou­den voor betrokken­heid bij overval op Albert Heijn

17 november De politie heeft dinsdagochtend een 34-jarige Amersfoorter aangehouden die betrokken is geweest bij de overval op de Albert Heijn op de Noordewierweg in Amersfoort vorige maand. Wat zijn precieze rol is, wordt nog onderzocht.