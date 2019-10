DierenPark Amersfoort verbiedt roken in vrijwel hele dierentuin

Kerkscheu­ring van 1969 vrat elke dag aan Bunschoter predikant Willem van der Lingen (1920-2019)

10:05 Het was een zwarte bladzijde uit zijn ambtelijke loopbaan. Predikant Willem van der Lingen zal in kerkelijk Bunschoten altijd herinnerd worden aan 1969. Deze week in de rubriek Van wieg tot graf zijn levensverhaal.