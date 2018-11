Dieven crashen in Nijkerk na inbraak in Putten

column Zijn de meeste Amersfoor­ters de discussie over Zwarte Piet ook zat?

9:05 Als u een beetje opschiet, haalt u het misschien nog wel, de intocht van Sinterklaas. De Goedheiligman meert aan in de Eemhaven, dat levert ongetwijfeld weer prachtige plaatjes op. En u krijgt geen last van demonstranten. Ik heb, gek genoeg, tenminste niets gehoord over protesten tegen of voor Zwarte Piet. Wees niet bang, ik ga hier niet de discussie nog eens op scherp zetten of iets dergelijks. Integendeel.