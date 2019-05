Dijkgraaf Tanja Klip van waterschap Vallei en Veluwe beticht van meineed

Dijkgraaf Tanja Klip van waterschap Vallei en Veluwe wordt maandag aangeklaagd wegens meineed. Volgens het Drentse Statenlid Ko Vester (SP) loog zij in haar vorige functie als gedeputeerde van Provinciale Staten in Drenthe.

Dit meldt het tijdschrift Binnenlands Bestuur. Klip zou hebben gelogen in een onderzoek naar de financiële situatie van gehandicaptensportorganisatie Eurochamp.

Tanja Klip zegt ‘verrast en verbaasd’ te zijn over de aangekondigde aangifte, maar wil er verder niet op reageren. Vester was tien jaar geleden lid van de onderzoekscommissie Eurochamp die in 2009 moest uitzoeken wie op het provinciehuis een vertrouwelijk rapport had gelekt over de financiële situatie bij de gehandicaptensportstichting Eurochamp. Vester vindt dat hij en de andere commissieleden zijn bedrogen. ,,We moesten aan waarheidsvinding doen, maar zijn altijd tegengewerkt. Bovendien is door mevrouw Klip niet de waarheid gesproken.’’

Hoe zat dat precies dan?

Tijdens het onderzoek werden ambtenaren en bestuurders - onder wie Klip - onder ede gehoord. Klip werkte zich tijdens het verhoor onder ede (zeker achteraf bezien) in de nesten. Haar uitspraken destijds, over hoe vaak ze contact had met toenmalig journalist Gerard de Kleine, schuren met inmiddels bekende feiten. De VVD-politica kon en kan niet als ‘lek’ worden ontmaskerd, omdat zij niet degene was die het rapport aan Dagblad van het Noorden doorspeelde. Maar haar contact met De Kleine was wel onderdeel van een machtsspel tussen PvdA en VVD/CDA dat op het provinciehuis gaande was. Onderzoek naar ‘het lek’ was vooral een dekmantel.

De Kleine verloor zijn baan vanwege de kwestie en maakte zijn telefoongegevens (lees: zijn contacten met Klip) al openbaar. Ze zijn in bezit van de redactie. Maar de onderzoekscommissie had niet de gegevens van De Kleine. Twee leden van de commissie moesten het doen met inzage in een kopie van slechts een beperkt deel van de telefoongegevens van Klip. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar vernietigde die gegevens vervolgens.

Om privacyredenen zwartgelakt

Eerder deze week - tien jaar na het onderzoek - maakte de provincie een aantal documenten openbaar, waaronder een kopie van alle relevante telefoongegevens van Klip. Onverwachts gevonden, was de verklaring. De telefoonnummers zijn om privacyredenen zwartgelakt.