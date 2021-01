Directeur Meander over vaccinatiehobbel: ‘We enten geen kantoormensen in ten koste van ons medisch personeel’

Sem (19) uit Woudenberg droomt van honkbal in Amerika: ‘Ik wil binnen twee jaar op het hoogste niveau spelen’

11 januari In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: Honkbalprof Sem Robberse (19).