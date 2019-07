Directeur Spakenburgse visafvalverwerking: ‘Fantasie van OM is op hol geslagen’

Directeur Ariean van de Groep ‘staat ervan te kijken’ zegt hij. De aantijging van het OM kwam deze week tijdens de zogeheten regiezitting van de rechtbank in Amsterdam. ,,Ik denk dat de fantasie bij het OM op hol is geslagen’’, zegt Van de Groep. ,,Er wordt iets beweerd, terwijl wij nog geen stukken hebben ingeleverd en wij ons in eerste instantie op het zwijgrecht hebben beroepen. We hebben nog geen verklaring afgelegd, maar nu worden we al publiekelijk veroordeeld. We zijn ervan overtuigd dat we legaal hebben gewerkt en we zullen aantonen dat er voldoende reden is om aan te nemen dat onze bedoelingen goed zijn.’’