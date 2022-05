Dit gebouw was spookachtig en vervallen, nu krijgt het een tweede leven: ‘Plek voor mensen van 0 tot 100’

Slapen op stapelbed­den in de hal, douchen in een container: zo leven vluchtelin­gen in Kamp van Zeist

,,Hun privacy is nul.’’ Locatiemanager Thea Schippers windt er geen doekjes om: in de donderdag geopende hagelnieuwe noodopvang voor vluchtelingen op het Kamp van Zeist bij Soesterberg is er nergens gelegenheid voor mensen om zich terug te trekken. ,,Het heeft niet onze voorkeur, maar Nederland is in crisis. We moesten snel iets regelen.’’

