Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Eemnes

‘Onverzorgd typetje’ overvalt Sus­hi-tent in Amersfoort: ‘Hij heeft geluk dat hij de andere kant op ging’

De overvaller die woensdagmiddag de Amersfoortse horecazaak Umai Sushi To Go overviel, is nog altijd spoorloos. Sterker nog: hij mag van geluk spreken dat hij bij zijn vluchtpoging linksaf sloeg. ,,Als hij rechtsaf was gegaan en langs mij liep, had ik hem gepakt. Het was een sloddervos.”

17:47