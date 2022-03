Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Woudenberg

‘Onverzorgd typetje’ overvalt Sus­hi-tent in Amersfoort: ‘Hij heeft geluk dat hij de andere kant op ging’

De overvaller die woensdagmiddag de Amersfoortse horecazaak Umai Sushi To Go overviel, is nog altijd spoorloos. Sterker nog: hij mag van geluk spreken dat hij bij zijn vluchtpoging linksaf sloeg. ,,Als hij rechtsaf was gegaan en langs mij liep, had ik hem gepakt. Het was een sloddervos.”

16 maart