Dit is hoe de Spakenburgse Dagen de komende jaren een succesnummer hoopt te blijven

Personeels­te­kort in de kinderop­vang? Niet voor twee nieuwe bso’s in Amersfoort

Tegen de trend in van personeelstekorten in de kinderopvang, openen in Amersfoort na de zomervakantie twee nieuwe bso’s. Het gaat om een vestiging van Partou in de wijk Rustenburg en om een nieuwe speler op de markt: Kidz United voor kinderen uit Hoogland, Schothorst, Kattenbroek en Zielhorst.

12 juli