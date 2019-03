‘Dit is toch geen sterrentent? Ed en Kokkie hebben het prima voor elkaar’

Zo, na die driedubbele uitsmijter van Ed en Kokkie Beumer kunnen we er weer een paar uur tegenaan. Het gerecht staat in verschillende hoedanigheden op de kaart van brasserie De Lange Duinen, een blokhut met terras in de Soester Duinen, en is favoriet bij de klandizie. Bij de gemeente, huurbaas, hebben ze er minder mee op. ,,Ik bepaal niet wat lekker is, maar de samenleving verandert en stelt andere eisen aan de horeca dan tien jaar geleden’’, aldus wethouder Harrie Dijkhuizen. ,,Mensen willen bijvoorbeeld een broodje zalm.’’



Dat is een deel van het verhaal. Er zouden ook klachten zijn over onregelmatige openingstijden en de uitstraling van het etablissement. Redenen voldoende voor Soest om per 1 maart 2020 het huurcontract te ontbinden. Na het bekend worden van dit besluit, een maand geleden, brak ‘de pleuris’ uit. Een onlinepetitie is al tweeduizend keer ondertekend en er gingen tientallen bezwaarschriften richting de gemeente.