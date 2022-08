Dit is waarom er een ‘hennepcontainer’ op het Eemplein in Amersfoort staat

COA neemt veertig minderjari­ge asielzoe­kers op in Van der Valk Hotel Amersfoort

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) neemt vanaf vandaag tijdelijk veertig alleenstaande, minderjarige asielzoekers op in het Van der Valk Hotel Amersfoort. De opvang is in eerste instantie voor drie maanden. Later wordt gekeken of er een verlenging mogelijk is.

30 augustus