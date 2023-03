Dit is waarom F.C. Amersfoort niets te maken heeft met voetbal

indebuurt.nlF.C. Amersfoort is géén voetbalclub, maar organiseert gratis festivals met Amersfoortse artiesten. In 2014 en 2018 zetten Raymond van den Hoek en Gideon Hofland een podium op het Eemplein. “Daar stonden artiesten als Blaudzun, Jett Rebel, Miss Montreal en Yung Felix op te treden voor een publiek van 10.000 man”, vertelt Gideon.

Fan Club Amersfoort werd in 2011 opgericht als supportersclub voor de regionale popcultuur. De vergelijking met een voetbalclub is ontoevallig. “De sfeer die een voetbalclub met zich meedraagt, dat wilden wij ook voor de Amersfoortse muziek. Bij F.C. Amersfoort komen allerlei mensen samen, we hebben in de keistad genoeg talent in de F-jes zitten.” Ook online zet de fanclub artiesten in het zonnetje.

Nieuw festival op het Eemplein

Door de lockdowns in Nederland, is er nog geen derde editie van F.C. Amersfoort op het Eemplein verschenen. “Een gratis evenement als Torenpop en F.C. Amersfoort, dat hoort gewoon in de Keistad”, vertelt Gideon. “Maar nu op zo’n grote schaal aan de slag gaan, dat is lastig. Alles is duur geworden. Materialen, medewerkers en artiesten… Dus voor nu houden we het bij wat kleinere evenementen.”

F.C. Amersfoort

Op 26 maart kun je bijvoorbeeld aanschuiven bij een podium in Nieuwland. “We organiseren nu vooral wat kleinschaligere evenementen. Niet alleen voor muzikanten als Bitterlemon (hoofdfoto, red.), maar ook voor modefotografie, video, design en andere cultuurstromingen. We zoeken bewust de verschillende wijken van Amersfoort op.”

Popupclub

Op 26 maart kun je naar Ariane 34 komen. In het pand van Musicair is tussen 13 en 18 uur non-stop livemuziek te horen. “De toegang is gratis. Alle opbrengsten van verkochte drankjes gaan naar de artiesten en de organisatie om een volgend evenement te sponsoren.” In de Popupclub is een combinatie van bekende en ervaren bands te zien, gemengd met artiesten die nog op de muziekschool zitten. Daarnaast zijn er 3D-animaties op de muur te zien van Rids de Freitas en is er een kleine showroom met mode van Bleached Renaissance.

