Dit is waarom Paleis Soestdijk opduikt in het ene na het andere televisieprogramma

Leegstand Amersfoort is gedaald in 2022

Gesloten deuren, dichte rolluiken, donkere ramen... Wie een rondje door de buurt wandelt, stuit vast weleens op een leegstaand gebouw. In Amersfoort was op de eerste dag van 2022 één op de 41 gebouwen niet in gebruik. Dat is een leegstand van 2,4 procent op de in totaal 74.770 verblijfsobjecten in de gemeente. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).