Dit jaar even geen feest, maar in 2022, als Mondriaan ‘150’ wordt, pakt Amersfoort groot uit

Hoogtepunt van de viering: een muzikaal festijn voor vijfduizend man op het Eemplein. Tenminste: als het aan directeur Paul Baltus van Amersfoort in C ligt. Hij wil sowieso alles van stal halen om de 150ste geboortedag van de kunstenaar, in 2009 uitgeroepen tot grootste Amersfoorter aller tijden, luister bij te zetten: tentoonstellingen, concerten en films. Hierbij wil de kunstkoepel zoveel mogelijk partijen in de stad betrekken. ,,We dagen de stad uit om met ideeën te komen. Centraal staat de persoon van de kunstenaar. In het bijzonder zijn vernieuwingsdrang en verbeeldingskracht. Tegen de stroom in bleef hij zich vernieuwen.’’