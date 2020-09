Dit jaar geen ijsbaan in Nijkerk: tiende editie wordt noodgedwongen uitgesteld

Censureren van gespreks­ver­slag met Defensie kan wethouder Hans Buijtelaar duur komen te staan

28 september Niet voor het eerst wacht de Amersfoortse verkeerswethouder Hans Buijtelaar dinsdag een hete discussie over de totstandkoming van de westelijke rondweg. En opnieuw rijst de vraag of de positie van de in het nauw zittende VVD-bestuurder houdbaar blijft.