Dit meisje kreeg als voornaam ‘Amersfoort’. Omdat haar gevluchte ouders de gastvrije stad dankbaar zijn

Bomen Soest mogen blijven dankzij komst rondweg Amersfoort

12:53 In Soest wordt niet getwijfeld over de komst van de westelijke rondweg in Amersfoort. In de nieuwe verkeersmodellen die Soest doorberekent voor de verkeersplannen voor Soest-Zuid, is de komst van deze weg uitgangspunt. Bomen kunnen daardoor blijven staan.