Dit moet er volgens onze lezer gebeuren om centrum van Amersfoort leuker te maken

Richard haalt 'even een boom uit de grond', even later staat de politie in zijn tuin

Een opmerkelijke vondst in Baarn. Daar trof de familie Boterenbrood in hun achtertuin aan de Nassaulaan munitie uit de Tweede Wereldoorlog aan. Zoon Richard herkende het spul en besloot de politie in te schakelen. ‘Je wil het ook niet bij de gemeentereiniging afgooien. Zo van: hier jongens, alsjeblieft.’