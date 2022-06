Dit valt er woensdag te beleven tijdens het boerenprotest in Stroe

Wirwar van maar liefst 13 verkeers­bor­den op Westdijk brengt bestuur­ders in verwarring

Wie over de Westdijk in Bunschoten rijdt, loopt kans om flink in verwarring gebracht te worden. Vanwege wegwerkzaamheden is een deel van de dijk afgesloten voor verkeer, maar er staan inmiddels wel erg veel tijdelijke verkeersborden.

