Dit wordt de nieuwe skatebaan in Bunschoten (waarvoor jongeren 1000 handtekeningen inzamelden)

‘Te klein en van slechte kwaliteit’

De aanleiding voor de komst van een nieuwe skatebaan is dat een groep jongeren uit Bunschoten vorig jaar een petitie indiende met ruim 1000 handtekeningen bij burgemeester Melis van de Groep. Ruben Koelewijn, initiatiefnemer van de actie, zei in het AD: ,,Alleen in Bunschoten-Spakenburg zijn er al zeven voetbalveldjes en maar één skatebaan, die eigenlijk ook nog veel te klein is voor de drukte die er heerst. Daarbij is het huidige skatepark aan de Bikkersweg ook nog eens van slechte kwaliteit. Daarom skaten we tegenwoordig vaak op het plein voor de Jumbo of andere skatespots in het dorp.”