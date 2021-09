Dit zwaarbeveiligde complex ligt vol kunstschatten: ‘Met al dat beton duurt het heel lang voor je erin bent’

Het grootste object is een demonteerbaar draaiorgel van ruim 5 bij 8 meter, het kleinste een spaarpunt van Van Nelle of anders een muntje. Het zijn een slechts een paar van de half miljoen voorwerpen die zijn opgeslagen in het nieuwe CollectieCentrum Nederland in Amersfoort.

In de enorme, grijs geribbelde bunker, die volgende week officieel wordt geopend door cultuurminister Ingrid van Engelshoven, zijn het afgelopen jaar de collecties van vier belangrijke musea ondergebracht: het Rijksmuseum, Paleis Het Loo, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nederlands Openluchtmuseum. Tijdens een rondleiding noemt locatiemanager Wim Hoeben het pand en de gedachte erachter ‘uniek in de wereld’. ,,Elders komt het idee van een depot aan de rand van de stad nu ook op. Deze week krijgen we bijvoorbeeld een delegatie uit Warschau op bezoek.’’

Parelhoenders

Het CCNL, met een oppervlakte van 31.500 vierkante meter (inclusief kantoren en ontvangstruimtes), is veel meer dan een opslagplaats. Ofschoon het geen publieksfunctie heeft, is het open voor onderzoekers, kunnen musea en andere instellingen er terecht voor bruiklenen, (kunst)opleidingen voor rondleidingen en mogen instrumentmakers of schilders er inspiratie opdoen.

Hoeben: ,,Laatst hadden we hier een groep vogelliefhebbers die een hele middag parelhoenders heeft geschetst. Van de Hondecoeter (17de-eeuwse natuurschilder, red.) is namelijk bekend dat hij zeer waarheidsgetrouw te werk ging.’’

In 39 depots, verdeeld over vier verdiepingen, zijn behalve schilderijen de meest uiteenlopende objecten opgeborgen, waaronder een stoommachine van 7200 kilo (het zwaarste object uit de collectie), historische fietsen, koetsen, adellijke hemelbedden, kasten, geweren, serviezen én de troon van Wilhelmina.

Alle voorwerpen zijn gefotografeerd en voorzien van een barcode, en daardoor eenvoudig terug te vinden. Er is echter nog geen centrale databank. Wie meer wil weten over een bepaald object, moet uitwijken naar de gegevensbestanden van de afzonderlijke musea.

Een stoommachine; met 7200 kilo het zwaarste object in het depot.

Om alles op zijn plaats te krijgen, waren 869 vrachtwagenritten nodig. De voorwerpen zijn afkomstig van veertien locaties, verspreid door het land. Daarmee is meteen de belangrijkste reden genoemd voor de totstandkoming van het CCNL, naast gebrek aan opslagruimte bij de deelnemende musea. Vanwege de centrale ligging werd gekozen voor Amersfoort, op loopafstand van station Vathorst.

De voorbereidingen namen jaren in beslag. Dat heeft geresulteerd in één van de meest duurzame gebouwen van Nederland (kosten: 44 miljoen euro). Op het dak liggen 2180 zonnepanelen, waarmee het CCNL voorziet in de eigen energiebehoefte. Voor het doorspoelen van de toiletten wordt regenwater gebruikt.

Het depot in cijfers: 19.000 vierkante meter depotruimte 19.110 strekkende meters planken 24.250 vierkante meter gaaswanden 3655 lades 1287 buizen (rolstellingen) 191 hangkasten 117 panelenstellingen (voor schilderijen) 960 vierkante meter verrijdbare bodems

Doordat de vloer van het depot niet is geïsoleerd en de wanden en het dak wel, zorgt de onderliggende aardlaag voor een constante temperatuur van 12 tot 15 graden. Dat betekent minder installaties, benodigd voor het conserveren van de verzameling, én minder kans op schade door falende techniek. Daarom gaat ’s avonds in de depots ook alle stroom eraf, wat het brandrisico aanzienlijk beperkt.

Bij de inrichting van het omliggende terrein was duurzaamheid eveneens het sleutelwoord. Er zijn al heel wat konijnen en vossen gesignaleerd. Wadi’s, met grind en zand gevulde greppels, houden overtollig regenwater vast. Zo hebben de planten in de zomer geen water nodig en is de verspilling van drinkwater minimaal.

Die wadi’s dienen nog een ander doel: ze dragen bij aan de beveiliging van het complex – áls je daar überhaupt weet binnen te dringen, gelet op het hoge toegangshek, de talrijke camera’s en de bijna dertig lichtbundels van het kunstwerk, dat ‘s avonds een sluier over het gebouw werpt. ‘Hit and run’ werkt niet, zegt Hoeben met een brede glimlach. ,,Met al dat beton duurt het heel lang voordat je erin bent. Dan staat het hier al vol met politie. En je moet óók nog weten waar wat ligt.’’

Op de schuifdeuren van de 5,5 meter hoge depots – gebaseerd op het grootste object in de collectie: een mobiel draaiorgel uit 1912 – zijn alleen nummers te lezen.

Koffievlekken

Over de totale waarde van de collecties durft Hoeben geen uitspraak te doen. ,,Met het taxeren daarvan ben je jarenlang bezig. Maar ik denk dat de zeventiende-eeuwse meesters het kostbaarst zijn.’’

De historische waarde van objecten vindt hij minstens zo belangrijk. ,,Het Rijksmuseum bezit het schrijfbureau van oud-premier Willem Drees, vol koffievlekken. Daar zou je in een kringloopwinkel zo aan voorbij lopen. Maar aan dat bureau heeft hij wél het naoorlogse Nederland opgebouwd.’’

Een Berini, bekend van het eivormige tankje.

Dat bijvoorbeeld alle zilver of alle textiel uit de rijkscollecties nu op één plek te vinden is, beschouwt hij als de grootste meerwaarde van het CCNL. Of zoals Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, eerder opmerkte: ,,Door het samenvoegen van collecties ontstaat een completer beeld van de kunst en de geschiedenis van Nederland.’’

Nieuw voor Nederland zijn de ‘quarantaineruimtes’, waar museumstukken door middel van vrieskou of het onttrekken van zuurstof worden ontdaan van houtwormen en schimmels. Daarnaast zijn er twee grote restauratieateliers. Op dit moment wordt daar onder meer het imposante Gezicht op Amersfoort van Mathias Withoos (1627-1703), uit de collectie van Museum Flehite, onder handen genomen.

Sabels

Het depot is nog niet vol. En dat zal ook niet gauw gebeuren, verwacht Hoeben. ,,Bij het Rijksmuseum gaat kwaliteit boven kwantiteit. De omvang van de collectie mag niet groeien. Zo heeft het museum ooit vierhonderd identieke sabels gekregen. Die ga je nooit allemaal tentoonstellen. Een deel daarvan is aangeboden aan musea, een ander deel is geveild.’’

Uiteindelijk bleven er tien over voor het CCNL.

De troon, die gebruikt werd bij de kroning van Wilhelmina in 1898.

Een mobiel draaiorgel is met ruim 5 bij 8 meter het grootste object in het CCNL.

Tegeltableaus.

