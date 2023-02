Docu over Indië, Nederland én Amersfoort in maart ook in AFAS theater te zien: ‘Dit is waar je op hoopt’

We krijgen positieve reacties

,,De docu ging in het Eemhuis in première, daar was plaats voor 2100 mensen. Maar omdat het te klein bleek, zijn we nu gevraagd om vertoningen te organiseren in het AFAS theater in Leusden. Heel bijzonder", zegt hij. ,,Na twee jaar werken hoop je natuurlijk op deze ontvangst. Vanuit álle groepen - veteranen, Totoks, Indo’s en Molukkers - krijgen we positieve reacties. Daar zijn we heel blij mee.”