Dode bij eenzijdig ongeval in Voorthuizen

Laten we de stad volhangen met reclamebor­den om het begrotings­te­kort te dichten

8:01 Oeps. Het gaat niet zo lekker in Amersfoort. De Amersfoortse meerjarenbegroting is gepresenteerd en financieel wethouder Willem-Jan Stegeman had niet zulk goed nieuws. Er is namelijk de komende drie jaar zo’n 17 miljoen euro tekort op de begroting.